Продвижение ВКонтакте, раскрутка другими способами...

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок192 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист по продвижению группы вконтакте, набору партнеров на продвижение

продукта и который бы умел продвигать различные продукты в рунете.

На данный момент мы уже работали со многими специалистами и у нас сложилось свое видение

как именно нужно делать раскрутку, так как на данный момент появилось множество приложений и

способов раскрутки и мы хотим именно человека умеющего раскручивать продукты как в

социальных сетях, так и в целом в рунете!

От вас ждем подробное портфолио того чем вы уже занимались, а также укажите опыт работы в:

- раскрутке инфо и физических продуктов

- успехи в раскрутке данных продуктов

- скриншоты по конверсии (яндекс, вконтакте и т.д.)

- опишите какие еще способы раскрутки применяли

в работе и каковы были успехи!

Чем подробнее вы покажите свои достижения, тем больше у вас шансов на успех, что вы будете приняты

на постоянную работу, так как нужен действительно толковый специалист!

9 лет назад
vetrus78
Виталий 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
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