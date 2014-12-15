Доброе время суток!))Нужно добавить в группу посвященную спортзалу людей)Пишите цены и сроки!Заранее благодарю)
Продвижение ВКонтакте, раскрутка другими способами...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по продвижению группы вконтакте, набору партнеров на продвижение
продукта и который бы умел продвигать различные продукты в рунете.
На данный момент мы уже работали со многими специалистами и у нас сложилось свое видение
как именно нужно делать раскрутку, так как на данный момент появилось множество приложений и
способов раскрутки и мы хотим именно человека умеющего раскручивать продукты как в
социальных сетях, так и в целом в рунете!
От вас ждем подробное портфолио того чем вы уже занимались, а также укажите опыт работы в:
- раскрутке инфо и физических продуктов
- успехи в раскрутке данных продуктов
- скриншоты по конверсии (яндекс, вконтакте и т.д.)
- опишите какие еще способы раскрутки применяли
в работе и каковы были успехи!
Чем подробнее вы покажите свои достижения, тем больше у вас шансов на успех, что вы будете приняты
на постоянную работу, так как нужен действительно толковый специалист!
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