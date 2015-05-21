Раскрутка группы вк)

Есть группа в вк, необходимо продвинуть хотя бы до 1000 чел. Интересуют только потенциальные клиенты, не роботы, клоны и тд. Основное это рассылка текстовых сообщений для привлечения в группу. Рассылки по конкретным группам, никакой рекламы ...
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Доброе время суток!))Нужно добавить в группу посвященную спортзалу людей)Пишите цены и сроки!Заранее благодарю)
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