Создать аватарку для группы вконтакте

Вот краткое ТЗ для аватарки (Вконтакте):

1. высота 500px ширина 200px.

2. надо разделить визуально аватарку на 3 части по вертикали

3. в верхней части ставим логотип

4. в средней части размещаем текст: "Здоровье, Психология, Самопознание +7 495 255............... "

5. в нижней части надо сделать символ, направляющий взгляд вниз к кнопке "вступить в группу", этот символ должен сопровождаться фразой "вступая в группу- меняешь будущее" (текст приведен для примера и в дальнейшем будет меняться, поэтому мне нужны будут исходники)

Готов выслушать ваше видение концепции аватарки, даже если оно идет вразрез ТЗ.

Сроки до 18 декабря включительно

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Группа http://vk.com/avatana.club