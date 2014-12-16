Креативный постинг на форумах

В команду требуется специалист по SMM маркетингу. Тематика - авто-мото техника(запчасти, аксессуары) - интернет магазин. Обязанности: Разработка маркетинговых стратегий Разработка стратегии вовлечения Регулярное ведение маркетинговых мероприятий Аналитика эффективности Требования: Знание русского языка Желание работать в команде Умения достигать поставленных целей Перфекционизм, талант и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется регулярный постинг на тематических форумах для продвижения программного обеспечения (редакторы фотографий, софт для обработки видео и т.п.). Предполагается первоначальная "прокачка" аккаунтов, а затем размещение постов со скрытой рекламой.
Имеется подробная инструкция по написанию таких постов.
В заявках просьба указывать цену за 1 пост в рублях и описать ваш опыт работы в данной сфере.
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