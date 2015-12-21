Я выступаю заказчиком проектов различной степени сложности уже более 10 лет. В своей деятельности я руководствуюсь двумя принципами:

1. Всегда выполняю оговоренные условия, то есть оплачиваю вовремя и полностью, оперативно выхожу на связь, в том числе отвечаю на телефонные звонки.

2. Требую аналогичного отношения от исполнителя.

Соглашаясь работать со мной в области программирования, пожалуйста, прочитайте указанный ниже порядок работы.

1. Практически во всех случаях мне необходимо переговорить с исполнителем по телефону перед тем, как принять его заявку. Исключение составляют самые простые проекты.

2. Особенности проектов по бюджету.

2.1. Проекты с бюджетом до $300. Оплата по факту или через СБС. Работа ведётся согласно ТЗ с информированием по e-mail.

2.2. Проекты с бюджетом от $300 до $1000. Оплата по факту или через СБС. Работа ведётся согласно ТЗ в единой системе управления задачами.

2.3. Проекты с бюджетом свыше $1000. Работа по официальному договору. Ведётся согласно ТЗ в единой системе управления задачами.

3. Порядок принятия и сдачи работы.

3.1. Если мы договорились, и я выбрал вас исполнителем, это предполагает, что Вы детально изучили ТЗ и представляете как реализовать каждый его пункт, а также предусмотрели что будете делать, если ваша исходная концепция оказалась неправильной.

3.2. Вы понимаете, что указанные сроки - это реальные сроки выполнения проекта. Вы учли, какие дела Вам предстоит сделать параллельно с данным проектом, предусмотрели запас времени на непредвиденные ситуации и технические сложности.

3.3. Перед указанием сроков мы согласовываем контрольные точки проекта, то есть даты, в которые должны быть реализованы ключевые функции.

3.4. В указанные даты вы высылаете мне по e-mail демонстрационную версию, показывающую текущее состояние проекта.

3.5. Если вы не можете выслать версию в день контрольной точки, вы должны заранее предупредить меня об этом по e-mail или по телефону и указать конкретную дату, в которую она будет выслана.

3.6. Если Вы не показали результаты работы в назначенный день и не связались со мной по телефону в течение трёх дней, то, при отсутствии уважительных причин (документально подтверждённых), я имею право не принимать и не оплачивать вашу работу.

3.7. Если реализация проекта задерживается не по техническим, а по личным причинам исполнителя, более, чем на 30% от планового срока, то я имею право потребовать соразмерного уменьшения бюджета проекта или иной компенсации за задержку.

3.8. При сдаче проекта в установленный срок оплата происходит в течение суток.