[b]Задача:[/b] Требуется разработать продуманный дизайн главной страницы сайта приложения-фоторедактора. [b]Требования кисполнителю:[/b][list=1][*]Учёт всех требований, изложенных в ТЗ; [*]Внимание к нюансам: тщательный подбор шрифтов, оттенков, детально проработанные кнопки.[/list]+ [i]Обязательно[/i] наличие портфолио реализованных проектов.
Я выступаю заказчиком проектов различной степени сложности уже более 10 лет. В своей деятельности я руководствуюсь двумя принципами:
1. Всегда выполняю оговоренные условия, то есть оплачиваю вовремя и полностью, оперативно выхожу на связь, в том числе отвечаю на телефонные звонки.
2. Требую аналогичного отношения от исполнителя.
Соглашаясь работать со мной в области программирования, пожалуйста, прочитайте указанный ниже порядок работы.
1. Практически во всех случаях мне необходимо переговорить с исполнителем по телефону перед тем, как принять его заявку. Исключение составляют самые простые проекты.
2. Особенности проектов по бюджету.
2.1. Проекты с бюджетом до $300. Оплата по факту или через СБС. Работа ведётся согласно ТЗ с информированием по e-mail.
2.2. Проекты с бюджетом от $300 до $1000. Оплата по факту или через СБС. Работа ведётся согласно ТЗ в единой системе управления задачами.
2.3. Проекты с бюджетом свыше $1000. Работа по официальному договору. Ведётся согласно ТЗ в единой системе управления задачами.
3. Порядок принятия и сдачи работы.
3.1. Если мы договорились, и я выбрал вас исполнителем, это предполагает, что Вы детально изучили ТЗ и представляете как реализовать каждый его пункт, а также предусмотрели что будете делать, если ваша исходная концепция оказалась неправильной.
3.2. Вы понимаете, что указанные сроки - это реальные сроки выполнения проекта. Вы учли, какие дела Вам предстоит сделать параллельно с данным проектом, предусмотрели запас времени на непредвиденные ситуации и технические сложности.
3.3. Перед указанием сроков мы согласовываем контрольные точки проекта, то есть даты, в которые должны быть реализованы ключевые функции.
3.4. В указанные даты вы высылаете мне по e-mail демонстрационную версию, показывающую текущее состояние проекта.
3.5. Если вы не можете выслать версию в день контрольной точки, вы должны заранее предупредить меня об этом по e-mail или по телефону и указать конкретную дату, в которую она будет выслана.
3.6. Если Вы не показали результаты работы в назначенный день и не связались со мной по телефону в течение трёх дней, то, при отсутствии уважительных причин (документально подтверждённых), я имею право не принимать и не оплачивать вашу работу.
3.7. Если реализация проекта задерживается не по техническим, а по личным причинам исполнителя, более, чем на 30% от планового срока, то я имею право потребовать соразмерного уменьшения бюджета проекта или иной компенсации за задержку.
3.8. При сдаче проекта в установленный срок оплата происходит в течение суток.
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