Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа! Продолжаем сотрудничество по другим проектам.
Ответный отзыв
Алексей, спасибо за отзыв. С Вами очень комфортно работать - четкие указания, своевременная оплата. Рада сотрудничать с Вами.
$50
10 баллов
9 лет назад
Марина снова отлично справилась. Кроме того, дала много полезных рекомендаций и советов. Хороший профессионал. Безусловно рекомендую.
Ответный отзыв
Очень комфортное сотрудничество. Екатерина четко формулирует задачи, знает, что ей нужно. Прислушивается к советам. Рекомендую! Надеюсь, у нас еще будут совместные проекты.
$50
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую Марину, как опытного исполнителя. Справилась с заданием вовремя и в соответствии с ТЗ. Кроме того, даже сделала больше, чем надо, и дала очень полезные советы по продвижению сайта. Обязательно буду обращаться к ней ещё)
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Екатериной. Легкость в общении, четко сформулированное техническое задание, быстрая оплата. Отличный заказчик, серьезный и ответственный. Рекомендую! Буду рада продолжить сотрудничество.
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$5/час
от $50от 1 дня
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