Создание рисунка на основе фотографии

Для использования в качестве образа в дизайне сайта требуется рисунок "по мотивам" фотографии, а именно:

1. Лицо на рисунке должно быть похоже на лицо на фотографии (основные черты). На фотографии будет просто крупный план.

2. Стилистика рисунка - http://image.shutterstock.com/z/stock-photo-vintage-pop-art-man-with-photo-camera-and-with-speech-bubble-party-invitation-man-from-comics-337978121.jpg

3. Конечный результат - поясной портрет мужчины, который держит в руках зеркальную фотокамеру. Поза и одежда - на ваш выбор, утверждается на стадии эскиза. Желательно использование ярких элементов одежды и создание "позитивного настроения" рисунка.

В заявке просьба указывать цену и примеры работ.