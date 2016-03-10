Надо сделать в векторе уже готовое лого

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Завершен23 заявки295 просмотров

Нам надо сделать в векторе уже готовое лого.

Пришлите, пожалуйста, вашу оценку данного проекта.

Лого можно посмотреть по линку:

https://www.dropbox.com/s/xauj7f68x1yhmxe/logo_white_2.png?dl=0

9 лет назад
irenebart
63 года
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$5
1 день
Spasibo, Igor, za otlichnuyu rabotu! Vse sdealno operativno, s vnimaniem k detaliam i dobrozhelatel'nim otnosheniem! Obyazatel'no vospol'zuyus' uslugami snova. Rekomenduyu!
Отличный заказчик - четкая задача, всегда на связи, оплата мгновенная. Буду рад новым заказам)

Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад