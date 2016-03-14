Быстрый эскиз игрушки

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Завершен7 заявок278 просмотров

По фронтальному изображению игрушки необходимо нарисовать ее с боку и аксонометрию схематично. Четкое построение не требуется. 15 изображений, срок 4 дня. Пример во вложении.

9 лет назад
catal67
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
9 лет назад
$30
3 дня
Большое спасибо Михаилу за проделанную работу! Оперативно и качественно выполнил работу в нужном ключе. Был постоянно на связи и без проблем исправил некоторые замечания. Ответственный и вежливый человек. Еще раз спасибо.
Отличный заказчик! Прекрасная постановка задачи. Адекватные правки. Буду очень рад сотрудничеству, и рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
9 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки