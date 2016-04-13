Векторная графика

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок326 просмотров

Нужно отрисовать в векторной графике (формат .cdr) три изображения с фотографий.

Пример изображения во вложении.

Обязательно укажите стоимость и срок выполнения работы.

9 лет назад
den2607
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Заказ выполнен быстро и качественно! Все отлично!
Задача поставлена четко,оплата во время рекомендую.

Заявки фрилансеров

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад