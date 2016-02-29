Нужно сделать АРТ или рисунок аватарку для ВКонтакте

1) Фото 1 нужно сделать как фото 2

2) Груди нужно увеличить до 4 размера

3) Голову нужно сделать ровно!("Пример: фото 3") А не набок как на 1 фото

4) Желательно скидывать черновой вариант ("Пример: фото 4")

рисукон должен быть сделан не на листке а на компьютере или на планшете

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