Сделать карту области в Фотошоп и подготовить в форматк ПДФ

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Закрыт3 заявки227 просмотров

Здравствуйте,

Нужна карта района в распечатанном виде, сделанная используя сервис openstreetmap.ru

Я начал делать карту Богучарского района Воронежской области в формате PSD, но не хватило терпения доделать.

Скачать можно здесь (размер 10Мб) - https://yadi.sk/i/paa25d7XpaNnp

Хочу всю карту сохранить в формате PDF (получится много листов формата A4) и склеить скотчем.

Необходимо будет порезать на файлы A4.

Вам нужно будет реализовать мою задумку

9 лет назад
alexej-nemov
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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