Отрисовать 4 изображения по шаблону

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Завершен2 заявки148 просмотров

Есть 4 изображения: виды швов в вышивке. Изображения взяты из разных источников и имеют разные стили.

Необходимо нарисовать эти 4 картинки в едином стиле: один вид иглы, один вид основы и тп.

Желательно работу выполнить до понедельника, а лучше сегодня.

В заявках указывайте цену и срок.

9 лет назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$8
1 день
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Рекомендую — хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад