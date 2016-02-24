Здравствуйте. Нужно сделать два коллажа для презентации. На тему политики и казино. Срочно. Присылайте примеры и пишите цены.
Разработка баннеров для КМС google в jpeg формате
Необходимо разработать комплект баннеров таких размеров:
728*90
250*250
336*280
120*600
Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки.
На баннере должны быть: логотип, призыв к действию, чтобы хотелось перейти по баннеру (в виде фразы), подходящее фото, которое должно гармонировать с ресурсом.
Заявки фрилансеров
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