Разработка баннеров для КМС google в jpeg формате

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки197 просмотров

Необходимо разработать  комплект баннеров таких размеров:

728*90

250*250

336*280

120*600

Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки. 

На баннере должны быть: логотип, призыв к действию, чтобы хотелось перейти по баннеру (в виде фразы), подходящее фото, которое должно гармонировать с ресурсом.

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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