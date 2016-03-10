Разработать баннер в векторе (100х150)

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок270 просмотров

Разработать макет баннера в векторе, размер: ширина-100, высота-150 это видимая часть, плюс сделать допуски по 5 см с каждой стороны.

Тематика: детский Монтессори центр. На баннере должно присутствовать:

-логотип

-перечень услуг (список см. ниже)

-тематические картинки

-в низу баннера должен быть указан телефон и фраза "пробное занятие бесплатно".

Также для ознакомления прикрепляю листовку с цветами, шрифтами и прочее (макет листовки вышлю отдельно исполнителю).

Перечень услуг:

- развивающие занятия от 0 до 9 лет

- Монтессори детский сад

- изостудя, арт-студия

- английский язык

- ушу

-lego-конструирование

- подготовка к школе

- хип-хоп

- песочная террапия

- музыка для малышей

- логопед, психолог.

9 лет назад
artsta
Артем 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$25
2 дня
Выражаю огромную благодарность Анне за выполненную работу, сделано все четко и конструктивно, были предложены интересные идеи и совместно сделали то, что нужно было. Адекватный исполнитель, все рекомендации выполнялись четко. Спасибо!
Спасибо большое за интересный проект:) Оплата без задержек, в полном объеме. Общение в позитивном ключе, оперативная обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству, сама буду рада новым проектам:)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад