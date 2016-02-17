Требуется нарисовать и анимировать картинку

Требуется нарисовать подобную картинку и анимировать ее.

Пожалуйста, в заявке написать стоимость и срок исполнения.

Пример того, что нужно сделать. Для того чтобы правильно оценить сроки и стоимость, представьте, что нужно будет нарисовать 1 в 1.

https://d13yacurqjgara.cloudfront.net/users/37624/screenshots/2118516/android_intro_tour.gif