Для оформления стен в офисе необходимо изготовить полноцветный рисунок в стиле, представленном в приложении. Формат рисунка будет 5 метров на 2 метра. Исходные данные: есть перегорока со скошенным углом (план прикреплен ниже), ...
Требуется нарисовать и анимировать картинку
Требуется нарисовать подобную картинку и анимировать ее.
Пожалуйста, в заявке написать стоимость и срок исполнения.
Пример того, что нужно сделать. Для того чтобы правильно оценить сроки и стоимость, представьте, что нужно будет нарисовать 1 в 1.
https://d13yacurqjgara.cloudfront.net/users/37624/screenshots/2118516/android_intro_tour.gif
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Сайт: csgad.cоm Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Необходимо нарисовать подложку на все страницы (кроме главной) подложки в формате JPEG. Которые будут соответствовать тематике сайта и тематике страницы. ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нам нужна иллюстрация для статьи в блоге, либо рисованная от руки, либо схематичная. Ниже подробное описание. Срок выполнения - до завтра. Укажите желаемую стоимость работы. Описание идеи: Нужно сделать график отношений, на котором должно быть ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать 250 изображений канадских городов для дальшейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см). Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен ювелирный дизайнер, который сможет подхватить желаемое направление по предоставленному примеру и развить серию изделий похожих стилистически пример во вложениеИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Необходимо создать\подобрать набор элементов инфографики. Тематика: обмен электронных валют. С помощью этих элементов планируется создание полноценных уникальных брендированых картинок для посадочных страниц обменника электронных валют. Также интересует создание этих ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно стилизировать две страницы с текстом под общий дизайн файла. Мы даем текст, в итоге должен выйти пдф файл с добавленными двумя новыми страницами. Предлагайте ваши бюджеты. Предпочтение людям из Украины.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать изображение имитирующее набросок дизайна жилого интерьера. Можно в карандаше или, да простят меня коллеги, как в соседней теме: https://www.weblancer.net/download/2178609.jpg http://rghost.ru/6N8HPLMBF.view Размер итогового изображения 1800*1200. Предлагаю следующий ...Завершен9 лет назад
- $12
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать простой коллаж для последующей печати на формате А0 Ничего не нужно рисовать – необходимо просто расположить готовые элементы на листе. Все необходимые элементы коллажа ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо нарисовать креативную визитную карточку, не шаблон которых куча в интернете. Компания занимается кровельными и другими строительными работами. Сайт viridom.by Использовать цвета сайта (номера дадим), логотип тоже. ...Завершен9 лет назад