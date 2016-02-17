Для оформления стен в офисе необходимо изготовить полноцветный рисунок в стиле, представленном в приложении. Формат рисунка будет 5 метров на 2 метра. Исходные данные: есть перегорока со скошенным углом (план прикреплен ниже), ...
Главная картинка для статьи (1200px на 630px, формат facebook)
Нам нужна иллюстрация для статьи в блоге, либо рисованная от руки, либо схематичная. Ниже подробное описание.
Срок выполнения - до завтра.
Укажите желаемую стоимость работы.
Описание идеи:
Нужно сделать график отношений, на котором должно быть видно что в большинстве случаев температура отношений меняется в зависимости от их продолжительности, но при определенных ингредиентах (знаниях, правилах) температура может быть стабильно высокой. Например, можно изобразить так: Ось х и ось у на одной из них время — 1, 1.5, 2, … - до 5 лет. На второй оси - температура (градус) отношений.
И показать на разных осях химические колбачки с красивым будто живым (в испарением например) ярким веществом внутри только разного цвета. В результате 1 стрелка на графике падает вниз по истечению времени, а вторая стабильно высокая или растет. При правильных ингредиентах.
Надпись на картинке "Сколько живет любовь?" (это название статьи). Пример хорошей главной картинки тут:
http://www.fedorfomin.net/news/top-5-top-potrebnostej-zhenshhiny-v-otnosheniyah.html
сразу под названием статьи. Как видно, основной шрифт Open Sans Light, поэтому надпись скорее всего лучше будет выполнить им. Остальное - по вашей задумке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Сайт: csgad.cоm Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Необходимо нарисовать подложку на все страницы (кроме главной) подложки в формате JPEG. Которые будут соответствовать тематике сайта и тематике страницы. ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать 250 изображений канадских городов для дальшейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см). Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен ювелирный дизайнер, который сможет подхватить желаемое направление по предоставленному примеру и развить серию изделий похожих стилистически пример во вложениеИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Необходимо создать\подобрать набор элементов инфографики. Тематика: обмен электронных валют. С помощью этих элементов планируется создание полноценных уникальных брендированых картинок для посадочных страниц обменника электронных валют. Также интересует создание этих ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно стилизировать две страницы с текстом под общий дизайн файла. Мы даем текст, в итоге должен выйти пдф файл с добавленными двумя новыми страницами. Предлагайте ваши бюджеты. Предпочтение людям из Украины.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать изображение имитирующее набросок дизайна жилого интерьера. Можно в карандаше или, да простят меня коллеги, как в соседней теме: https://www.weblancer.net/download/2178609.jpg http://rghost.ru/6N8HPLMBF.view Размер итогового изображения 1800*1200. Предлагаю следующий ...Завершен9 лет назад
- $12
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать простой коллаж для последующей печати на формате А0 Ничего не нужно рисовать – необходимо просто расположить готовые элементы на листе. Все необходимые элементы коллажа ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо нарисовать креативную визитную карточку, не шаблон которых куча в интернете. Компания занимается кровельными и другими строительными работами. Сайт viridom.by Использовать цвета сайта (номера дадим), логотип тоже. ...Завершен9 лет назад
На данный момент в поиске человека, который сможет делать эскизы для печати на ткани (футболки, регланы и т.д.). Тематика военная (украинская). Рисунок и надпись, по типу лозунга. Рисунок нужен в формате векторной графики сделанный в ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад