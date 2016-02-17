Главная картинка для статьи (1200px на 630px, формат facebook)

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Закрыт4 заявки177 просмотров

Нам нужна иллюстрация для статьи в блоге, либо рисованная от руки, либо схематичная. Ниже подробное описание.

Срок выполнения - до завтра.

Укажите желаемую стоимость работы.

Описание идеи:

Нужно сделать график отношений, на котором должно быть видно что в большинстве случаев температура отношений меняется в зависимости от их продолжительности, но при определенных ингредиентах (знаниях, правилах) температура может быть стабильно высокой. Например, можно изобразить так: Ось х и ось у на одной из них время — 1, 1.5, 2, …  - до 5 лет. На второй оси -   температура (градус) отношений.

И показать на разных осях химические колбачки с красивым будто живым (в испарением например) ярким веществом внутри  только разного цвета. В результате 1 стрелка на графике падает вниз по истечению времени, а вторая стабильно высокая или растет. При правильных ингредиентах.

Надпись на картинке "Сколько живет любовь?" (это название статьи). Пример хорошей главной картинки тут:

http://www.fedorfomin.net/news/top-5-top-potrebnostej-zhenshhiny-v-otnosheniyah.html

сразу под названием статьи. Как видно, основной шрифт Open Sans Light, поэтому надпись скорее всего лучше будет выполнить им. Остальное - по вашей задумке.

9 лет назад
nikitaiam
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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