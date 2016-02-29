Добрый день! Нужен 2D-художник для оформления "текстовой" RPG, новеллы. Стилистика а-ля гравюры, иллюстрации в старинных книгах Спасибо!
Нарисовать макет визитки
Надо нарисовать креативную визитную карточку, не шаблон которых куча в интернете.
Компания занимается кровельными и другими строительными работами.
Сайт viridom.by
Использовать цвета сайта (номера дадим), логотип тоже.
Весь текст исполнителю.
Визитка двух-сторонняя
CMYK
300 dpi
отступы от краев по по 0.4мм
визитка 9.4 на 5.4
Предлагайте цену, адекватную!!!! Оплата только рублями через Яндекс деньги!
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