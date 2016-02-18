Подложка для сайта JPEG

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок471 просмотр

Сайт: csgad.cоm

Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта.

Необходимо нарисовать подложку на все страницы (кроме главной) подложки в формате JPEG. Которые будут соответствовать тематике сайта и тематике страницы. Всего 9 картинок.

Срок выполнения: 7 днй.

9 лет назад
Semenov-a-l
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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