3D дизайн

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Закрыт4 заявки194 просмотра

Для разработки моделей вещей нужен 3D дизайнер. Речь идет об обычных вещах:рубашка (с коротким, длинным или средним рукавом), штаны (3/4, длинные,

коротки) и т.п.

 

Каждая вещь (например, футболка поло с длинным рукавом) должнабыть представлена в четырех видах: вид спереди, вид слева, вид справа и вид со

спины (см. пример)

 

В дальнейшем картинки будут использоваться на сайте вформате JPEG.

 

Прошу озвучить стоимость изготовления модели с 4 видами.

9 лет назад
Magentojob
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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