Иконка favicon

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Завершен2 заявки131 просмотр

Нужно нарисовать иконку favicon для сайта.

След животного (см. прикрепленный рисунок).

Один след максимально вписать в иконку с прозрачным фоном. Цвет следа должен быть как левый во вложении.

9 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$1
1 день
Все выполнено качественно и в срок! Спасибо!
Приятное сотрудничество, быстрая оплата, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад