Отрисовать одну страницу

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка125 просмотров

От рисовать одну страницу. Тематика автомобили.

9 лет назад
osagorf
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$35
2 дня
Работа была выполнена в срок. Проектом сделанным очень доволен,хорошая работа. Всем советую,главное чтобы вы сами знали что хотите,и грамотно составляли ТЗ. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Огромное спасибо за сделанную работу.
Это был очень яркий и позитивный проект! Будь у меня возможность, поставил бы гораздо больше баллов за постановку задачи в особенности. Алексей четко знал что хотел получить в итоге, а нам оставалось лишь воплотить его видение в финальном рисунке. Плюс - моментальная оплата. В результате получилось очень плодотворное сотрудничество которое можем рекомендовать коллегам от всей души!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад