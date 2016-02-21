Отрисовать одну страницу

Это был очень яркий и позитивный проект! Будь у меня возможность, поставил бы гораздо больше баллов за постановку задачи в особенности. Алексей четко знал что хотел получить в итоге, а нам оставалось лишь воплотить его видение в финальном рисунке. Плюс - моментальная оплата. В результате получилось очень плодотворное сотрудничество которое можем рекомендовать коллегам от всей души!