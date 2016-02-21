Нужно сделать рескин для 2D игры в Google Play. Заменить машинки, элементы управления, кнопки. Демо игры: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.div.minicarracing Рескин заключается в том, чтобы перерисовать все графические файлы, которые были в составе ...
Отрисовать одну страницу
От рисовать одну страницу. Тематика автомобили.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Баннер «О компании» - Размеры 300*250см (250 см это высота) - Текстовая информация здесь https://www.dropbox.com/s/w9fjt7cqlapy41x/%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx?dl=0 Если делать карту, то география поставок здесь http://www.marley-rus.ru/nashe-kachestvo/marketplace . - Надо все красиво описать и ...Завершен9 лет назад
Добрый день. Рисунки примерно как во вложении. Нужно сделать контуры в векторе (я набросала примерно как, но я нарисовала коряво, а надо аккуратно и красиво). Рисунков будет 5-7 штук. Все покажу ...Завершен9 лет назад
Нужно сделать 2-е иллюстрации для сайта, на которых будут показаны наши преимущества дизайна и производства мебели. На выходе должно быть 2-а рисунка, шкаф-купе и кухня. Наш сайт и место где будет расположен ...Завершен9 лет назад
- $2
Нужно вырезать с белого фона картинку, чтобы потом при наложении на темный фон не было ни краев ни артефактов. картинка должна быть вырезана без отраженияИллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно нарисовать как будет выглядеть брендированная продукция: 1. Ручка(во вложении), логотип + название белым. 2. Ежедневник с лицевой стороны тиснение логотип+ название. Сзади телефон и сайт ( +7 (495) 229-23-04 www.gazmashproekt.ru) - ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Я хочу сделать супруге подарок в виде картинок, которые отображают наиболее яркие и значимые моменты в нашей жизни, соответственно это будет от 7 до 15 иллюстраций. Из этого я планирую сделать альбом или ...Завершен9 лет назад
- $55
Приветствую нужно нарисовать иллюстрацию для игры посмотрите пожалуйста прикрепленную картинку по поводу уровня исполнения нужна качественная прорисовка персонажи у меня есть но их нужно перерисовать в денамике и в ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте художники и дизайнеры. Перед нами встала задача - брендирования рабочей машины. Ищем людей которые БЫСТРО (сроки очень короткие) сможет нарисовать 4 персонажа, и с деталями на заднем плане. Что ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Фото - это те люди кого надо изобразить, рисунок приложенный - это в каком стиле бы хотелось получить рисунок. Бюджет к сожалению небольшой, срочность завтра к 12 дня.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад