Нарисовать комикс/иллюстрации по заданному сценарию

Здравствуйте.

Я хочу сделать супруге подарок в виде картинок, которые отображают наиболее яркие и значимые моменты в нашей жизни, соответственно это будет от 7 до 15 иллюстраций. Из этого я планирую сделать альбом или оформить в виде сказки-книги А4, поэтому размер картинок на выходе должен быть достаточным, чтобы можно было распечатать и при этом не приходилось масштабировать >100%, вектор не люблю.

К примеру сцена где нарисовано как мы познакомились, потом сцена первое свидание, потом предложение, потом свадьба и т.д., я все это более подробно опишу для исполнителя. Хотелось бы в стиле как в прикрепленном файле (автор Ирина Смирнова)

Предлагайте примерный бюджет, сроки - 10 дней в запасе есть до дня рождения супруги.