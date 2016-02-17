Приветствую нужно нарисовать иллюстрацию для игры посмотрите пожалуйста прикрепленную картинку по поводу уровня исполнения нужна качественная прорисовка персонажи у меня есть но их нужно перерисовать в денамике и в ...
Нарисовать комикс/иллюстрации по заданному сценарию
Здравствуйте.
Я хочу сделать супруге подарок в виде картинок, которые отображают наиболее яркие и значимые моменты в нашей жизни, соответственно это будет от 7 до 15 иллюстраций. Из этого я планирую сделать альбом или оформить в виде сказки-книги А4, поэтому размер картинок на выходе должен быть достаточным, чтобы можно было распечатать и при этом не приходилось масштабировать >100%, вектор не люблю.
К примеру сцена где нарисовано как мы познакомились, потом сцена первое свидание, потом предложение, потом свадьба и т.д., я все это более подробно опишу для исполнителя. Хотелось бы в стиле как в прикрепленном файле (автор Ирина Смирнова)
Предлагайте примерный бюджет, сроки - 10 дней в запасе есть до дня рождения супруги.
Выбранный исполнитель
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