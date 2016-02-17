Нарисовать комикс/иллюстрации по заданному сценарию

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Завершен5 заявок222 просмотра

Здравствуйте.

Я хочу сделать супруге подарок в виде картинок, которые отображают наиболее яркие и значимые моменты в нашей жизни, соответственно это будет от 7 до 15 иллюстраций. Из этого я планирую сделать альбом или оформить в виде сказки-книги А4, поэтому размер картинок на выходе должен быть достаточным, чтобы можно было распечатать и при этом не приходилось масштабировать >100%, вектор не люблю.

К примеру сцена где нарисовано как мы познакомились, потом сцена первое свидание, потом предложение, потом свадьба и т.д., я все это более подробно опишу для исполнителя. Хотелось бы в стиле как в прикрепленном файле (автор Ирина Смирнова)

Предлагайте примерный бюджет, сроки - 10 дней в запасе есть до дня рождения супруги.

9 лет назад
corporalik
Абрамов 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Red_Rabbit
Елена 
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$450
6 дней
Иллюстрации получились сказочные, Елена словно прочитала мои мысли - я именно такими их себе представлял. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую как разностороннего и отличного художника!
Спасибо за интересный проект. Отличный заказчик. Мгновенная оплата. Отдельное спасибо за безупречное тз!!! Только позитивные впечатления!

Заявки фрилансеров

Red_Rabbit
Елена 
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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