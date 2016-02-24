Отрисовать в кореле и чуть изменить логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен27 заявок375 просмотров

Здравствуйте. Есть логотип в jpg  использованием готовой картинки из интернета - картинка + текст. Необходимо отрисовать в кореле (название шрифта есть, картинка обрисовывается в кореле автоматически), а также чуть изменить картинку, чтобы был хоть какой-то намёк на уникальность. Пожалуйста, ваши цены и сроки.

9 лет назад
Ukraina
41 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tristan_nuit
Игорь 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
2 дня
Как всегда работа выполнена на отлично, хотя я не самый легкий заказчик :) Это был уже мой второй заказ Игорю, так что буду обращаться и дальше) Спасибо за работу!
Все прошло как всегда отлично, лучшие рекомендации ! =))

Заявки фрилансеров

tristan_nuit
Игорь 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад