Нарисовать 6 изображений по фотографиям в векторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок239 просмотров

Нужно нарисовать 6 портретов по фотографиям в стиле как на картинках. Результат нужен в векторной графике в формате psd. 

9 лет назад
infine8
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
17 часов назад
9 лет назад
$50
3 дня
все хорошо
отличный заказчик, хорошая оплата - рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
17 часов назад
9 лет назад