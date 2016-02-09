Здравствуйте. Интересует стоимость дизайна детской игрушки пазл. В приложении фотографии того, что мы примерно хотим получить. Вы можете поискать другие фотографии, чтобы понять суть, игрушка называется: Трёхслойный деревянный пазл "Дом-дерево" Djeco. В итоге у вас должно ...
Сделать шапку для аккаунта FB
Сделать уникальную, привлекающую внимание шапку личной страницы на FB с учетом того, что я обучаюсь и работаю по программе МВМ (на этой странице, внизу, можно посмотреть логотип http://leosem.mbmwebinars.com/sportcar_video ) и инвестирую в реальные бизнесы, которые создает компания Helix. Логотип Helix-a можно посмотреть здесь (http://www.helixcapital.biz/)
Фон желательно синий, но с учетом цвета логотипов компаний и общего фона ФБ
Сделать в формате .psd и .jpg
Заявки фрилансеров
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