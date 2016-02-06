Здравствуйте. Интересует стоимость дизайна детской игрушки пазл. В приложении фотографии того, что мы примерно хотим получить. Вы можете поискать другие фотографии, чтобы понять суть, игрушка называется: Трёхслойный деревянный пазл "Дом-дерево" Djeco. В итоге у вас должно ...
Отрисовать в векторе китайские иероглифы
Добрый день!
Для нашей школы тайцзицюань Sila-Neba.com нужно отрисовать в векторе китайские иероглифы с названием нашей школы. Иероглифы должны быть нарисованы мазками кисти. К заданию прикреплены примеры как надо делать (две картинки с черными иероглифами) и как не надо (картинка с красным иероглифом, где все линии гладкие). Также к заданию прикреплен Word-документ с нашими иероглифами.
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