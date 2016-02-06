Отрисовать в векторе китайские иероглифы

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Закрыт12 заявок282 просмотра

Добрый день!

Для нашей школы тайцзицюань Sila-Neba.com нужно отрисовать в векторе китайские иероглифы с названием нашей школы. Иероглифы должны быть нарисованы мазками кисти. К заданию прикреплены примеры как надо делать (две картинки с черными иероглифами) и как не надо (картинка с красным иероглифом, где все линии гладкие). Также к заданию прикреплен Word-документ с нашими иероглифами.

9 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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