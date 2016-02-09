Нарисовать растровое изображение

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок282 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Буду очень краток. Необходимо нарисовать простенькую картинку, которую я вам опишу при дальнейшем сотрудничестве.

9 лет назад
kudinov_ilya
Илья 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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