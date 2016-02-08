Отрисовка изображений для категорий сайта-каталога

Требуется отрисовка изображений на основе предоставленных фотографий.

Изображений больше 20.

Будут использоваться для разделов сайта строительной тематики (различное оборудование, баки, котлы, счетчики и т.д.).

Сложность и уровень отрисовки см. пример во вложении задания.

Требуемый формат изображения: *.png (с прозрачным фоном)

Ширина: 197px

Высота: 210px

Срок работы и стоимость за изображение (или пакет изображений) просьба указывать в заявке.

Если есть похожие работы - указывайте пожалуйста ссылки на портфолио.

Стоимость за работу необходимо указывать строго в рублях (оплата производится также строго в рублях).

Заявки без стоимости и сроков НЕ рассматриваются.

В личные сообщения писать НЕ надо, все заявки собираются только здесь и обязательно будут просмотрены.