kudinov_ilya

Илья Кудинов kudinov_ilya

 
27 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание/редактирование/наполнение сайтов

Занимаюсь созданием/редактированием/наполнением сайтов любой сложности: сайты-визитки, landing page, сайты-каталоги, интернет-магазины.

Вёрстка, программирование, сайты под ключ.

ModX, WordPress, OpenCart.

WordPressOpenCartMODXСайт-визитка
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$250
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Meeronseel
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
6 лет назад
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