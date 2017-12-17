Создание/редактирование/наполнение сайтов
Занимаюсь созданием/редактированием/наполнением сайтов любой сложности: сайты-визитки, landing page, сайты-каталоги, интернет-магазины.
Вёрстка, программирование, сайты под ключ.
ModX, WordPress, OpenCart.
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$250
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!