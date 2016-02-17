Вытащить картинки логотипа из AI

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Завершен2 заявки180 просмотров

Квадратные картинки как на http://screencast.com/t/KLPM0YzCGAz

размеры:

32*32

48*48

64*64

72*72

96*96

128*128

144*144

192*192

256*256

Или поясните, почему нельзя.

9 лет назад
ukolovda
Уколов 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

atvdrive
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Все четко, быстро, без лишних вопросов. Рекомендую.
Простое и понятное т/з. Моментальная оплата. В общем, рекомендую).

Заявки фрилансеров

atvdrive
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад