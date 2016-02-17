Пунктуальность превыше всего!

Добрый день, кратко о том, чем я занимаюсь:

Цифровая печать, офсетная печать, подготовка макетов в печать, разработка макетов меню, визиток, афиш, флаеров и так далее.

Печатаю все от меню до буклетов от 1шт до "сколько нужно шт", на месте в городе Ровно и Киеве, а также отправляю в любые города по Украине (НП, Интайм, Автолюкс)

Опыт работы в типографии : 3 года.

Опыт работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, plugin (pitstop), PrintStudio.

Кратко о себе: не боюсь новой работы, хочу развиваться как личность и не останавливаться на достигнутом.

Интересуюсь: front-end, python.