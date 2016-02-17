atvdrive

Александр Китан atvdrive

 
26 летУкраина/Ровно
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пунктуальность превыше всего!

Добрый день, кратко о том, чем я занимаюсь:

Цифровая печать, офсетная печать, подготовка макетов в печать, разработка макетов меню, визиток, афиш, флаеров и так далее.

Печатаю все от меню до буклетов от 1шт до "сколько нужно шт", на месте в городе Ровно и Киеве, а также отправляю в любые города по Украине (НП, Интайм, Автолюкс)

Опыт работы в типографии : 3 года.

Опыт работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, plugin (pitstop), PrintStudio.

Кратко о себе: не боюсь новой работы, хочу развиваться как личность и не останавливаться на достигнутом.

Интересуюсь: front-end, python.

PythonIllustratorPhotoshop
Отзывы заказчиков
aleksmak8891
Александра 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Создать простой макет
Спасибо за работу! Было предложено интересное решение. Работа выполнена быстро и качественно!
Сначала не понял поставленную задачу (я), позже все разрешилось и за минимальное к-ство времени было сделано "как нужно"). Рекомендую как заказчика, с оплатой проблем не возникло. Все в срок, все гуд).
Ответный отзыв
ukolovda
Уколов 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Вытащить картинки логотипа из AI
Все четко, быстро, без лишних вопросов. Рекомендую.
Простое и понятное т/з. Моментальная оплата. В общем, рекомендую).
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