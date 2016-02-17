Пунктуальность превыше всего!
Добрый день, кратко о том, чем я занимаюсь:
Цифровая печать, офсетная печать, подготовка макетов в печать, разработка макетов меню, визиток, афиш, флаеров и так далее.
Печатаю все от меню до буклетов от 1шт до "сколько нужно шт", на месте в городе Ровно и Киеве, а также отправляю в любые города по Украине (НП, Интайм, Автолюкс)
Опыт работы в типографии : 3 года.
Опыт работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, plugin (pitstop), PrintStudio.
Кратко о себе: не боюсь новой работы, хочу развиваться как личность и не останавливаться на достигнутом.
Интересуюсь: front-end, python.
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу! Было предложено интересное решение. Работа выполнена быстро и качественно!
Ответный отзыв
Сначала не понял поставленную задачу (я), позже все разрешилось и за минимальное к-ство времени было сделано "как нужно"). Рекомендую как заказчика, с оплатой проблем не возникло. Все в срок, все гуд).
$1
10 баллов
8 лет назад
Все четко, быстро, без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Простое и понятное т/з. Моментальная оплата. В общем, рекомендую).