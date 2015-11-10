aleksmak8891

Александра aleksmak8891

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать подарочный сертификат для пилатес студии

    Доброго дня!  Нужен подарочный сертификат.  Оплатила на карту Сбербанка России или Яндекс деньги.  По ссылке логотип https://cloud.mail.ru/public/J39u/Zzk7vtqyb Ниже примеры работ  и картинки которые понравились ...

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для студии Пилатеса

    Печататься будет  скорее всего на крафт бумаге. С цветом не определилась, рассмотрю ваши предложения. Прикрепила 2 файла с логотипами которые понравились.  На самом логотипе можно попробовать разместить 2 фигуры, мужскую и женскую, либо только ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать простой макет

    Надпись на табличку : Фитнес  здесь! 4 этаж. Фитнес школа-студия Реванш (мелко) . есть еще логотип с тудии. Отправлю на почту. На фото место где будет висеть ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн таблички на дверь

    Табличка содержит надпись "Постуральная мастерская Светланы Скоклюк". Размер в печатном виде 30 х 70 см Предпочтительные оттенки сиреневого и зеленого, хорошая читаемость. Направление деятельности оздоровление тела и психики (массаж, работа с сознанием). Необходим логотип ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта

    Доброго времени суток! Сразу хочу попросить прощения за возможные ошибки, так как я мало что в этом понимаю. Постараюсь объяснить))) Вообщем так: был сайт (revansh-nvrsk.ru), контакты с его создателем потеряны. Закончилось ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Kali8
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$18
9 баллов
7 лет назад
Нужен Подарочный сертификат и макет листовки.
Приятный в общении человек, доходчиво объясняет, что хочет видеть в макете, с оплатой без проблем) Советую данного заказчика.
Оперативная работа. Учтены все пожелания.
Ответный отзыв
makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для студии Пилатеса
Хороший заказчик. Оплата в срок.
Анна, спасибо за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
atvdrive
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
9 баллов
9 лет назад
Создать простой макет
Сначала не понял поставленную задачу (я), позже все разрешилось и за минимальное к-ство времени было сделано "как нужно"). Рекомендую как заказчика, с оплатой проблем не возникло. Все в срок, все гуд).
Спасибо за работу! Было предложено интересное решение. Работа выполнена быстро и качественно!
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fato
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн таблички на дверь
Сотрудничеством доволен! Спасибо за проект!
Всё выполнено в срок. Спасибо за работу! Заказчик остался доволен.
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