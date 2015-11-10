aleksmak8891

Доброго дня! Нужен подарочный сертификат. Оплатила на карту Сбербанка России или Яндекс деньги. По ссылке логотип https://cloud.mail.ru/public/J39u/Zzk7vtqyb Ниже примеры работ и картинки которые понравились ...
- Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Абонемент в студию пилатеса. 10 и 20 занятий. Локаничный, без вычурности.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый вечер! Нужен Макет Листовки и подарочного сертификата ЛистовкаФОРМАТ 210x98. Или одна треть А4.А подарочных сертификат как открытка ( советская 10/14 см)Завершен7 лет назад
Печататься будет скорее всего на крафт бумаге. С цветом не определилась, рассмотрю ваши предложения. Прикрепила 2 файла с логотипами которые понравились. На самом логотипе можно попробовать разместить 2 фигуры, мужскую и женскую, либо только ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Надпись на табличку : Фитнес здесь! 4 этаж. Фитнес школа-студия Реванш (мелко) . есть еще логотип с тудии. Отправлю на почту. На фото место где будет висеть ...Завершен9 лет назад
Табличка содержит надпись "Постуральная мастерская Светланы Скоклюк". Размер в печатном виде 30 х 70 см Предпочтительные оттенки сиреневого и зеленого, хорошая читаемость. Направление деятельности оздоровление тела и психики (массаж, работа с сознанием). Необходим логотип ...Завершен10 лет назад
Доброго времени суток! Сразу хочу попросить прощения за возможные ошибки, так как я мало что в этом понимаю. Постараюсь объяснить))) Вообщем так: был сайт (revansh-nvrsk.ru), контакты с его создателем потеряны. Закончилось ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад