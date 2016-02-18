Создать простой макет

Надпись на табличку :

Фитнес здесь!

4 этаж. Фитнес школа-студия Реванш (мелко) .

есть еще логотип с тудии. Отправлю на почту.

На фото место где будет висеть табличка, рядом с Флагманом, на пустом месте! Размер 55/130 горизонтальная.

скажите свое мнение, какой должна быть вывеска чтобы она выигрышно смотрелась, была заметна.

Наше предпочтение зеленый ( фисташковый) фон...