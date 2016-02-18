Разработать рекламный флаер (буклет) тема: натяжные потолки
Создать простой макет
Надпись на табличку :
Фитнес здесь!
4 этаж. Фитнес школа-студия Реванш (мелко) .
есть еще логотип с тудии. Отправлю на почту.
На фото место где будет висеть табличка, рядом с Флагманом, на пустом месте! Размер 55/130 горизонтальная.
скажите свое мнение, какой должна быть вывеска чтобы она выигрышно смотрелась, была заметна.
Наше предпочтение зеленый ( фисташковый) фон...
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