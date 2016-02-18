Создать простой макет

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Завершен14 заявок233 просмотра

Надпись на табличку :

Фитнес  здесь!

4 этаж. Фитнес школа-студия Реванш (мелко) .

есть еще логотип с тудии. Отправлю на почту.

На фото место где будет висеть табличка, рядом с Флагманом, на пустом месте! Размер 55/130 горизонтальная.

скажите свое мнение, какой должна быть вывеска  чтобы она выигрышно смотрелась, была заметна.

Наше предпочтение зеленый ( фисташковый) фон...

9 лет назад
aleksmak8891
Александра 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

atvdrive
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Спасибо за работу! Было предложено интересное решение. Работа выполнена быстро и качественно!
Сначала не понял поставленную задачу (я), позже все разрешилось и за минимальное к-ство времени было сделано "как нужно"). Рекомендую как заказчика, с оплатой проблем не возникло. Все в срок, все гуд).

Заявки фрилансеров

atvdrive
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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