Необходимо выполнить дизайн визитки. Предыдущая визитка заказчика в приложении.

Фон сделать фиолетовым, буквы серым цветом. Также изменить картинку ногтей, опираясь на яркую картинку девушки с разноцветными ногтями. Расположить их также в левой части визитки. На первой стороне визитки написать:

1. Выезд на дом

2. Все виды парикмахерских услуг Ольги Свиридовой

3. Номер телефона и имя.

На второй стороне слева расположить схему проезда(в приложении). Схематично я зарисовала ее. Парикмахерская находится по пересечению улиц Комсомольская и Пушкина. Справа написать: маникюр, педикюр классический, покраска бровей, ресниц, волос.

Двухсторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). Если растр, то tif, 300 точек, CMYK. Печать будет осуществляться на цифровом принтере.

Оплата в рублях на кошелек вебмани.