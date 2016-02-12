Дизайн визитки

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок162 просмотра

Необходимо выполнить дизайн визитки. Предыдущая визитка заказчика в приложении.

Фон сделать фиолетовым, буквы серым цветом. Также изменить картинку ногтей, опираясь на яркую картинку девушки с разноцветными ногтями. Расположить их также в левой части визитки. На первой стороне визитки написать:

1. Выезд на дом 

2. Все виды парикмахерских услуг Ольги Свиридовой

3. Номер телефона и имя.

На второй стороне слева расположить схему проезда(в приложении). Схематично я зарисовала ее. Парикмахерская находится по пересечению улиц Комсомольская и Пушкина. Справа написать: маникюр, педикюр классический, покраска бровей, ресниц, волос. 

Двухсторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). Если растр, то tif, 300 точек, CMYK.  Печать будет осуществляться на цифровом принтере.  

Оплата в рублях на кошелек вебмани. 

9 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад
$4
1 день
Оперативная работа, быстрые корректировки. Спасибо за сотрудничество.
Порядочный заказчик, своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад