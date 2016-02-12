Сделать макет вывески 100х80 см.
Дизайн визитки
Необходимо выполнить дизайн визитки. Предыдущая визитка заказчика в приложении.
Фон сделать фиолетовым, буквы серым цветом. Также изменить картинку ногтей, опираясь на яркую картинку девушки с разноцветными ногтями. Расположить их также в левой части визитки. На первой стороне визитки написать:
1. Выезд на дом
2. Все виды парикмахерских услуг Ольги Свиридовой
3. Номер телефона и имя.
На второй стороне слева расположить схему проезда(в приложении). Схематично я зарисовала ее. Парикмахерская находится по пересечению улиц Комсомольская и Пушкина. Справа написать: маникюр, педикюр классический, покраска бровей, ресниц, волос.
Двухсторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). Если растр, то tif, 300 точек, CMYK. Печать будет осуществляться на цифровом принтере.
Оплата в рублях на кошелек вебмани.
Выбранный исполнитель
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