Разработка рекламного флаэра, тема: натяжные потолки
Сделать макет вывески.
Сделать макет вывески 100х80 см.
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