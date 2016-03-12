Сделать макет вывески.

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  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок208 просмотров

Сделать макет вывески 100х80 см.

9 лет назад
Transfer72
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад
$15
1 день
Все профессионально и качественно. Работали до упора. Спасибо!
Елена, замечательный заказчик, работать с ней было легко и приятно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад

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