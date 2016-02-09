Дизайн упаковки для гидрофобного средсва

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок189 просмотров

Нужно разработать дизайн упаковки для гидрофобного средсва (бытовая химия).

Ждем классные идеи!)

9 лет назад
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44 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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