Дизайн сертификата

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок153 просмотра

Необходимо выполнить дизайн сертификата с использованием фото девушки. В приложении образцы сертификатов других агенств, заказчик попросил сделать лучше чем у них. Размер сертификата А4. 

- для согласования с заказчиком мне нужен будет сертификат в формате *.jpg

Файл для работы нужен будет растр, tif, 300 точек, CMYK, в слоях.  Печать будет осуществляться на цифровом принтере.  

Оплата в рублях на кошелек вебмани. 

9 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mynutka
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$3
1 день
Быстро выполнила задание, также умело делала поправки. Спасибо большое.
Все отлично, как и всегда. Побольше таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

Mynutka
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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