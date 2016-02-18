Необходимо выполнить дизайн сертификата с использованием фото девушки. В приложении образцы сертификатов других агенств, заказчик попросил сделать лучше чем у них. Размер сертификата А4.

- для согласования с заказчиком мне нужен будет сертификат в формате *.jpg

Файл для работы нужен будет растр, tif, 300 точек, CMYK, в слоях. Печать будет осуществляться на цифровом принтере.

Оплата в рублях на кошелек вебмани.