Киев. скетч

Здравствуйте. Мы сейчас в компанию ищем художника. Это не постоянная работа, подработка. Сейчас мы хотим оформить поздравления на 8 марта, дальше

будут еще заказы. Скажите, интересно ли вам это? и работаете ли вы в

стиле скетч?