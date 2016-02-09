Киев. скетч

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка121 просмотр

Здравствуйте. Мы сейчас в компанию ищем художника. Это не постоянная работа, подработка. Сейчас мы хотим оформить поздравления на 8 марта, дальше

будут еще заказы. Скажите, интересно ли вам это? и работаете ли вы в

стиле скетч?

9 лет назад
guest_14550286199709
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров