Для компании необходимо разработать графические элементы в соответствии с логотипом и идеологией. Кроме, этого надо разработать рекламные плакаты, буклеты, визитки, календари в CorelDrow. Логотип имеется, цвета фирменные имеются.
Раскрасить чб иллюстрацию (портрет)
Формат А3, нужно из чб сделать цветную иллюстрацию, просто не сложно раскрасить - как можно проще. фото покажу исполнителю. Обычная иллюстрация чб карикатуры
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