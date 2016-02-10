Раскрасить чб иллюстрацию (портрет)

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Закрыт25 заявок361 просмотр

Формат А3, нужно из чб сделать цветную иллюстрацию, просто не сложно раскрасить - как можно проще. фото покажу исполнителю. Обычная иллюстрация чб карикатуры

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

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