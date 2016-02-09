Нужно разработать графические элементы

Сделать уникальную, привлекающую внимание шапку личной страницы на FB с учетом того, что я обучаюсь и работаю по программе МВМ (на этой странице, внизу, можно посмотреть логотип http://leosem.mbmwebinars.com/sportcar_video ) и инвестирую в реальные бизнесы, которые создает ...