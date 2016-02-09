Нужно разработать графические элементы

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Для компании необходимо разработать графические элементы в соответствии с логотипом и идеологией. 

Кроме, этого надо разработать рекламные плакаты, буклеты, визитки, календари в CorelDrow.

Логотип имеется, цвета фирменные имеются.

9 лет назад
Borevlad
Евгений 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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