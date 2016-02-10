Нарисовать иллюстрацию для игры + иконку

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок296 просмотров

Приветствую 

нужно нарисовать иллюстрацию для игры 

посмотрите пожалуйста прикрепленную картинку по поводу уровня исполнения 

нужна качественная прорисовка 

персонажи у меня есть но их нужно перерисовать в денамике и в качественной детализированной прорисовке. 

+ нужна иконка 520 на 520 

9 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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