Комикс

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок207 просмотров

Нужно нарисовать комикс в маркетинговых целях, описывающий процесс взаимодействия клиента с компанией.

Есть сюжет раскадровки: https://www.evernote.com/shard/s356/sh/6f4ed608-ffda-44d2-af09-67b4085abb1b/6bdb23e7c616ac59

Комикс будет размещаться на сайте компании и в соц. сетях. 

Колористика: яркие, насыщенные цвета. В стиле Роя Лихтештейна или пин-ап. Но

рассмотрю и альтернативные предложения, ч/б не рассматривается.

Жду предложений по стоимости и срокам.

9 лет назад
V_Volkov
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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