Формат А3, нужно из чб сделать цветную иллюстрацию, просто не сложно раскрасить - как можно проще. фото покажу исполнителю. Обычная иллюстрация чб карикатуры
Нарисовать анимированного персонажа 2D для игры
Артем здравствуйте!
Могли бы нарисовать анимированного персонажа для 2D игры. Есть пример персонажа (во вложении) которого бы хотелось видеть. Только там собака а мне хотелось бы или кота или обезьяну))) или может вы сами предложите что то лучшее
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