Нарисовать анимированного персонажа 2D для игры

Артем здравствуйте!

Могли бы нарисовать анимированного персонажа для 2D игры. Есть пример персонажа (во вложении) которого бы хотелось видеть. Только там собака а мне хотелось бы или кота или обезьяну))) или может вы сами предложите что то лучшее