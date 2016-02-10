Нарисовать анимированного персонажа 2D для игры

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Артем здравствуйте!

Могли бы нарисовать анимированного персонажа для 2D игры. Есть пример персонажа (во вложении) которого бы хотелось видеть. Только там собака а мне хотелось бы или кота или обезьяну))) или может вы сами предложите что то лучшее

9 лет назад
igor730
Игорь 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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