Нарисовать картинку для оклейки рабочей машины.

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Здравствуйте художники и дизайнеры. 

Перед нами встала задача - брендирования рабочей машины. 

Ищем людей которые БЫСТРО (сроки очень короткие) сможет нарисовать 4 персонажа, и с деталями на заднем плане.

Что мы предоставляем:

  • Фотографии трех людей, которые необходимо перерисовать и добавить к ним некоторые предметы. (Веники, мольберты, камеры и т.д. у каждого свой.)
  • Идею как кого разместить и что примерно должно быть на заднем плане.
  • Размеры автомобиля.
  • И моментальную связь с нами по любой мелочи касаемо работы над рисунком.
Что требуется от вас:

  • В первую очередь качество и скорость.
  • Иметь большой или хороший опыт в рисование Именно такого стиля.
  • Креативность.
  • Не стесняться предлагать свои идеи по финальной картинке.
  • И финальный файл в векторе.
Ниже фотографии взяты с сайта (caricature-art.com) чтобы показать какое качество и стиль мы хотим в итоге получить. 
9 лет назад
dmhope
Денис 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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