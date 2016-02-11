Перерисовать простую 2D графику из игры для Google Play

Нужно сделать рескин для 2D игры в Google Play. Заменить машинки, элементы управления, кнопки.

Демо игры: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.div.minicarracing

Рескин заключается в том, чтобы перерисовать все графические файлы, которые были в составе старого приложения в стилистику нового. С сохранением оригинального имени и разрешения файла.

Внимание: нужно перерисовать ВСЕ файлы из указанной ниже папки, на котором стоит поверху водяной знак PREVIEW.

Все картинки тут: https://yadi.sk/d/aP9vbA49pHbNW

В общем итоге там выйдет около 70 элементов. Точную цифру выведем уже с исполнителем.

Еще раз обращаю внимание - все картинки должны иметь то же разрешение, иначе внутри приложения они будут потом отображаться некорректно.

Будем ждать ваши цены и портфолио.