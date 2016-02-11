Нужно вырезать с белого фона картинку, чтобы потом при наложении на темный фон не было ни краев ни артефактов. картинка должна быть вырезана без отражения
Перерисовать простую 2D графику из игры для Google Play
Нужно сделать рескин для 2D игры в Google Play. Заменить машинки, элементы управления, кнопки.
Демо игры: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.div.minicarracing
Рескин заключается в том, чтобы перерисовать все графические файлы, которые были в составе старого приложения в стилистику нового. С сохранением оригинального имени и разрешения файла.
Внимание: нужно перерисовать ВСЕ файлы из указанной ниже папки, на котором стоит поверху водяной знак PREVIEW.
Все картинки тут: https://yadi.sk/d/aP9vbA49pHbNW
В общем итоге там выйдет около 70 элементов. Точную цифру выведем уже с исполнителем.
Еще раз обращаю внимание - все картинки должны иметь то же разрешение, иначе внутри приложения они будут потом отображаться некорректно.
Будем ждать ваши цены и портфолио.
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