Вырезать качественно картинку

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужно вырезать с белого фона картинку, чтобы потом при наложении на темный фон не было ни краев ни артефактов. картинка должна быть вырезана без отражения

9 лет назад
ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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