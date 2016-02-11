Нужно нарисовать как будет выглядеть брендированная продукция: 1. Ручка(во вложении), логотип + название белым. 2. Ежедневник с лицевой стороны тиснение логотип+ название. Сзади телефон и сайт ( +7 (495) 229-23-04 www.gazmashproekt.ru) - ...
Вырезать качественно картинку
Нужно вырезать с белого фона картинку, чтобы потом при наложении на темный фон не было ни краев ни артефактов. картинка должна быть вырезана без отражения
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