Нарисовать как будет выглядеть брендированная сувенирная продукция.

Нужно нарисовать как будет выглядеть брендированная продукция:

1. Ручка(во вложении), логотип + название белым.

2. Ежедневник с лицевой стороны тиснение логотип+ название. Сзади телефон и сайт ( +7 (495) 229-23-04 www.gazmashproekt.ru)

- тиснение блинт (для примера во вложении) Мы также делаем только лого размещаем в верхней части по середине.

3. Флешка (нанесение лого + название)

4. Коробка нариовать как на фото-примере, лого + название разместить аналогично

5. Пакет синий, размер 24х35 белым цветом логотип+ название. ручки у пакета белые.

- Вместо сферы на пакете показать лого.

Все файлы здесь https://www.dropbox.com/s/ldaawjmjq4bkx95/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.zip?dl=0

*Сначала нужны превью в jpeg или png. Потом исходники для производства (я сообщу в каком формате).