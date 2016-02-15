Отрисовать в векторе контуры рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен17 заявок289 просмотров

Добрый день.

Рисунки примерно как во вложении. Нужно сделать контуры в векторе (я набросала примерно как, но я нарисовала коряво, а надо аккуратно и красиво).

Рисунков будет 5-7 штук. Все покажу уже в личной переписке

9 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Рекомендую Евгения как отличного специалиста. Все сделано на высшем уровне и оооочень быстро! Спасибо огромное! Буду обращаться еще
Отличный заказчик, задача поставлена четко, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад