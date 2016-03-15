Иллюстрация мебели [кухня & шкаф-купе] в разрезе [для сайта]

Нужно сделать 2-е иллюстрации для сайта, на которых будут показаны наши преимущества дизайна и производства мебели. На выходе должно быть 2-а рисунка, шкаф-купе и кухня.

Наш сайт и место где будет расположен рисунок: http://joxi.ru/L21en6U6a8yG2X?d=1

Примеры таких штук из соседних тематик: http://joxi.ru/a2Xydztyg1WaAg?d=1

Т.к. изображение должно раскрывать те, или иные особенности (преимущества), я предоставляю и описываю их ниже:

КУХНЯ

***Динамическое пространство

Кухня разрабатывается с учетом рационального использования пространства. Все система ящиков и полочек максимально продуманы для удобного хранения и работы.

***Корпус мебели [корпус это то, что внутри: полки, ящики, перегородки]

Корпус мебели изготавливается из самой прочной ламинированной ДСП 18 мм который рассчитан на нагрузку 50 кг/м2.

***Фасад мебели

В нашем багаже только лучшие и самые надежные типы фасадов: МДФ, ДСП, стекло, пластик, шпон, дерево и краска.

***Мягкое взаимодействие

Все ящики работают легко, мягко и бесшумно. Секрет в использовании оригинальной австрийской фурнитуры Blum.

***Надежные столещницы

Наши столещницы из МДФ или камня отличаются влагостойкостью и жаропрочностью, стойкостью к стиранию, царапинам и стойкостью рисунка к выцветанию.

***Контрольный замер [можно как-то сделать акцент на самом помещении, границе кухни]

В обязательном порядке проводим контрольный замер, который гарантирует что собранная кухня будет работать идеально.

***Работа под ключ

При необходимости делаем комплекс работ. Заранее продумываем проводку источников. Устанавливаем технику. Кладем кафель.

***Много ручек не бывает

Широкий ассортимент ручек. Встроенные, выступающие или даже их отсутствие. Более 400 образцов.

***Техника почти даром

Заказывая встроенную технику в комплекте с нашей кухней, Вы получаете на нее скидку до 90%.

***Подсветка

Мы делаем современную подсветку различного типа, как внутри, так и снаружи мебели. Это не только красиво, но и удобно.

***Профессиональная сборка

Важнее производства только сборка. Тестирование, постоянный контроль качества сборки поддерживается сейчас и в будущем.

ШКАФ-КУПЕ

***Динамическое пространство

Шкаф разрабатывается с учетом рационального использования пространства. Все система ящиков и полочек максимально продуманы для удобного хранения и работы.

***Корпус мебели [корпус это то, что внутри: полки, ящики, перегородки]

Корпус мебели изготавливается из самой прочной ламинированной ДСП 18 мм который рассчитан на нагрузку 50 кг/м2.

***Система раздвижки

Все система раздвижки работает легко, мягко и бесшумно. Секрет в использовании польских систем Indeco. Гарантия на систему шкафов - 5 лет.

***Двери

Мы осуществляем установку распашных, складных, мансардных и классических раздвижных систем.

***Зеркала и стекла

Стекла и зеркала стойкие к ударам, стиранию и царапинам. Только практичные материалы.

***Профили и декоры

Широкий ассортимент профилей и декоров: 9 ручек и 11 декоров в алюминиевой системе, а также 2 ручки и 14 декоров в стальной системе.

***Рисунки

Нанесение рисунков, витражей или пескоструя. Безконечое количество комбинаций на ваш выбор.

***Подсветка

Мы делаем современную подсветку различного типа, как внутри, так и снаружи мебели. Это не только красиво, но и удобно.

***Контрольный замер [можно как-то сделать акцент на самом помещении, границе кухни]

В обязательном порядке проводим контрольный замер, который гарантирует что собранный шкаф будет работать идеально.

***Профессиональная сборка

Важнее производства только сборка. Тестирование, постоянный контроль качества сборки поддерживается сейчас и в будущем.

С нас: оплата, крутой отзыв, письменная рекомендация, дальнейшие заказы.

С вас: крутой IMG.

Я всегда на связи. Плачу как удобно фрилансеру [Webmoney, Bitcoin, YD, P24].