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Иллюстрация мебели [кухня & шкаф-купе] в разрезе [для сайта]
Нужно сделать 2-е иллюстрации для сайта, на которых будут показаны наши преимущества дизайна и производства мебели. На выходе должно быть 2-а рисунка, шкаф-купе и кухня.
Наш сайт и место где будет расположен рисунок: http://joxi.ru/L21en6U6a8yG2X?d=1
Примеры таких штук из соседних тематик: http://joxi.ru/a2Xydztyg1WaAg?d=1
Т.к. изображение должно раскрывать те, или иные особенности (преимущества), я предоставляю и описываю их ниже:
КУХНЯ
***Динамическое пространство
Кухня разрабатывается с учетом рационального использования пространства. Все система ящиков и полочек максимально продуманы для удобного хранения и работы.
***Корпус мебели [корпус это то, что внутри: полки, ящики, перегородки]
Корпус мебели изготавливается из самой прочной ламинированной ДСП 18 мм который рассчитан на нагрузку 50 кг/м2.
***Фасад мебели
В нашем багаже только лучшие и самые надежные типы фасадов: МДФ, ДСП, стекло, пластик, шпон, дерево и краска.
***Мягкое взаимодействие
Все ящики работают легко, мягко и бесшумно. Секрет в использовании оригинальной австрийской фурнитуры Blum.
***Надежные столещницы
Наши столещницы из МДФ или камня отличаются влагостойкостью и жаропрочностью, стойкостью к стиранию, царапинам и стойкостью рисунка к выцветанию.
***Контрольный замер [можно как-то сделать акцент на самом помещении, границе кухни]
В обязательном порядке проводим контрольный замер, который гарантирует что собранная кухня будет работать идеально.
***Работа под ключ
При необходимости делаем комплекс работ. Заранее продумываем проводку источников. Устанавливаем технику. Кладем кафель.
***Много ручек не бывает
Широкий ассортимент ручек. Встроенные, выступающие или даже их отсутствие. Более 400 образцов.
***Техника почти даром
Заказывая встроенную технику в комплекте с нашей кухней, Вы получаете на нее скидку до 90%.
***Подсветка
Мы делаем современную подсветку различного типа, как внутри, так и снаружи мебели. Это не только красиво, но и удобно.
***Профессиональная сборка
Важнее производства только сборка. Тестирование, постоянный контроль качества сборки поддерживается сейчас и в будущем.
ШКАФ-КУПЕ
***Динамическое пространство
Шкаф разрабатывается с учетом рационального использования пространства. Все система ящиков и полочек максимально продуманы для удобного хранения и работы.
***Корпус мебели [корпус это то, что внутри: полки, ящики, перегородки]
Корпус мебели изготавливается из самой прочной ламинированной ДСП 18 мм который рассчитан на нагрузку 50 кг/м2.
***Система раздвижки
Все система раздвижки работает легко, мягко и бесшумно. Секрет в использовании польских систем Indeco. Гарантия на систему шкафов - 5 лет.
***Двери
Мы осуществляем установку распашных, складных, мансардных и классических раздвижных систем.
***Зеркала и стекла
Стекла и зеркала стойкие к ударам, стиранию и царапинам. Только практичные материалы.
***Профили и декоры
Широкий ассортимент профилей и декоров: 9 ручек и 11 декоров в алюминиевой системе, а также 2 ручки и 14 декоров в стальной системе.
***Рисунки
Нанесение рисунков, витражей или пескоструя. Безконечое количество комбинаций на ваш выбор.
***Подсветка
Мы делаем современную подсветку различного типа, как внутри, так и снаружи мебели. Это не только красиво, но и удобно.
***Контрольный замер [можно как-то сделать акцент на самом помещении, границе кухни]
В обязательном порядке проводим контрольный замер, который гарантирует что собранный шкаф будет работать идеально.
***Профессиональная сборка
Важнее производства только сборка. Тестирование, постоянный контроль качества сборки поддерживается сейчас и в будущем.
С нас: оплата, крутой отзыв, письменная рекомендация, дальнейшие заказы.
С вас: крутой IMG.
Я всегда на связи. Плачу как удобно фрилансеру [Webmoney, Bitcoin, YD, P24].
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